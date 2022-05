Berlin - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz spricht sich nach dem Leak chinesischer Regierungsdaten zur Unterdrückung und Misshandlung der Uiguren-Minderheit für eine Neuausrichtung der Beziehungen zu Peking aus. "Diese Veröffentlichungen bestätigen nur, was wir immer vermutet haben, und sie widerlegen die Propagandabehauptungen der chinesischen Staatsführung von den ,Fortbildungseinrichtungen'", sagte Merz dem "Spiegel".



"China wird nicht erst jetzt zunehmend kritisch gesehen", so der CDU-Politiker. "Aber Kritik ist noch keine Strategie." In Richtung der Bundesregierung sagte Merz: "Wir müssen auch unsere Abhängigkeiten von China Schritt für Schritt reduzieren und den zukünftigen Umgang mit China und seiner kommunistischen Staatsführung neu justieren."

