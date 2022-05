Wien (ots/PRNewswire) -Huawei hielt seinen jährlichen Global Internet Service Industry Summit in Wien ab. Im Einklang mit der europäischen Strategie für rein optische Netze, die auf Umweltfreundlichkeit, Intelligenz und digitale Transformation ausgerichtet ist, stellte Huawei neue Produkte und Lösungen vor, darunter NetEngine 8000 M4, OTN P2MP Private Line und Fiber to The Room (FTTR). Auf dem Gipfeltreffen, an dem führende Unternehmen, Partner und Think Tanks aus aller Welt teilnahmen, wurden auch Diskussionen über den europäischen Trend zur reinen Optik und die Umgestaltung von Managed Services geführt und gemeinsam neue Werte geschaffen.Grüne, vollständig optische und intelligente Verbindungen sind zu einem Schlüsselbereich für das Wachstum der Internet Service Industry (ISI) geworden. In seiner Rede auf der Eröffnungsfeier sagte Huang Dachuan, CTO der Enterprise Business Group von Huawei, dass die ISI-Branche drei Trends aufweist: Die Internet-Verbindungstechnologien entwickeln sich zu rein optischen Verbindungen, die Internet-Verbindungsarchitektur wird softwaredefiniert und intelligenter, und die Internet-Dienste werden intelligenter und vielfältiger. Er bekräftigte das Ziel von Huawei, vollständig optische, intelligente Internetlösungen und -dienste anzubieten, um die reibungslose Entwicklung der IKT-Architektur sowie den geschäftlichen Erfolg von Internet Service Provider (ISP)-Kunden zu fördern.Auf den Gipfeltreffen wurden auch die neuesten Trends bei den optischen Technologien von Huawei vorgestellt. Dr. Maxim Kuschnerov, Direktor des Labors für optische und Quantenkommunikation von Huawei in München, betrachtete die Entwicklung der optischen Technologien in fünf Dimensionen: Überlastungsfrei, immer verfügbar, skalierbar, vereinfacht und intelligent. Er sprach auch über den Entwicklungstrend und die Vorhersage von 50G PON, der Transportzugangstechnologie der neuesten Generation.Weitere Hauptredner sind Arturs Alksnis, Public Affairs Director FTTH Council Europe, Richard Miller, Business Development Director von Huawei, und Jonas Emilsson, Mitbegründer von Glecom aus Schweden.Im Anschluss an das Gipfeltreffen teilte Huawei seine Vision auch auf der FTTH-Konferenz 2022, einem der weltweit größten Glasfasergipfel, am 25. Mai mit. In seiner Rede wies Kevin Liu, Senior VP of Sales and Channel bei Huawei, darauf hin, dass ISPs ein nachhaltiges Geschäftswachstum erzielen können, wenn sie die drei kommenden strategischen Breitbandchancen ergreifen. Erstens: Der Aufbau von Breitbandverbindungen und optischen Netzen beschleunigt sich; zweitens: Die Entwicklung von FTTH im Außenbereich zu FTTR im Innenbereich bietet ein hochwertiges, allgegenwärtiges Wi-Fi-Netzerlebnis; drittens: Ein hochwertiges FTTR-Breitbandnetz für den Heimgebrauch ist die Grundlage für intelligente Häuser und verschiedene Anwendungen.Für diese Gelegenheit präsentiert Huawei das Green Intelligent OptiX Network, das eine grüne Architektur, einen grünen Standort und einen grünen Betrieb umfasst. "Mit dieser Zielnetzlösung können wir die IKT-Branche dazu bringen, "mehr Bits, weniger Watt" und kohlenstoffarme Ziele zu erreichen", sagte Kevin Liu, Senior VP of Sales and Channel bei Huawei, während der Podiumsdiskussion.Um mehr über den Huawei Global Internet Service Industry Summit zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website:https://e.huawei.com/at/special_topic/event/2022q2/isp-summit-euFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1826584/image.jpgPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5232674