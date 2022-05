FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Pence belassen. Dieser sei nicht besorgt gewesen mit Blick auf steigende Kosten für die Netzausrüstung oder den starken US-Dollar, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die entsprechenden Verträge mit Zulieferern liefen über mehrere Jahre und die Briten profitierten von ihrer Größe./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de