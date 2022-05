Foto: Shutterstock.comDie Max-Planck-Gesellschaft und Amazon kooperieren bei der Erforschung künstlicher Intelligenz. Der US-Konzern und die Forschungsgesellschaft rufen dafür einen "Science Hub" in Tübingen ins Leben, wie Amazon Deutschland am Freitag in München mitteilte. Die Amazon-Aktie setzt derweil ihre Erholung fort.Kooperiert wird aber nicht nur in Tübingen. Der für fünf Jahre abgeschlossene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...