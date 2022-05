Ubstadt-Weiher (ots) -- Automatische Staubsammelstation- 5.200 mAh Akku für bis zu 180 Minuten Laufzeit und 250m² Fläche- 30+ Anti-Kollisions- und Anti-Sturz-Sensoren- Navi Polaris 3.0 Laser Navigation- Schwimmende Walzenbürste für gründliche Reinigung auf verschiedenen BodenartenDie SOLECTRIC GmbH, einer der führenden Spezialdistributoren für innovative Foto- und Videoprodukte sowie Lösungen für digitale Bildung und Unterricht in Europa, bringt mit dem MIDEA S8+ das Flaggschiff der Robotersaugerflotte von MIDEA auf den Markt. Der MIDEA S8+ kann saugen, kehren und wischen. Trotz seiner branchenführenden Saugleistung von 4.000pa, die sich in vier Stufen regeln lässt, ist der MIDEA S8+ nicht lauter als andere High-End-Robotersauger. Dank 5.200 mAh Akku hält der MIDEA S8+ bis zu 180 Minuten durch und reinigt in dieser Zeit bis zu 250m². Sobald der 450 ml Staubbehälter voll ist, fährt der Robosauger autark zu seiner elegant designten Absaugstation mit 2,5 Liter Volumen zurück und entleert den Schmutzbehälter. Das kleine Kraftwerk hat auch eine Elektrolysestation an Bord, um das Wasser für die Wischreinigung zu sterilisieren: Selbst bei stark verunreinigtem Wasser schafft es der MIDEA S8+, durch die Produktion von Hydroxidion (OH-) das Wasser zu 99,9 % zu sterilisieren. Der Saug- und Wischroboter ist ab Mitte Juni bei SOLECTRIC für 599,- Euro inkl. MwSt. erhältlich.Mit Vibrationen und verschiedenen Modi dem Schmutz an den KragenDer MIDEA S8+ vibriert beim Wischen bis zu 500-mal pro Minute, um mehr Druck für eine gründlichere Reinigung zu erzielen. In Kombination mit den schwimmenden Walzenbürsten erzielt der MIDEA S8+ eine um bis zu 78% gründlichere Reinigung als herkömmliche Wischroboter. Dabei spielt auch der leistungsstarke Super-BLDC-Motor eine wichtige Rolle. Mit einer in 4 Stufen regelbaren Saugleistung von 4.000pa gibt er auch hartnäckigen Verunreinigungen keine Chance. Der elektronisch gesteuerte Wassertank mit einer Kapazität von 250 ml schafft dank seiner drei Durchflussgeschwindigkeiten - werden via App gesteuert - bis zu 200m² Nassreinigung. Die via App einstellbaren Reinigungsmodi selektive Raum- oder Flächenreinigung, Einzelreinigung, Tiefenreinigung und Zickzack-Reinigung sind optimal geeignet, um je nach Verschmutzungsgrad die perfekten Reinigungsergebnisse zu erzielen. Dank des 3-lagigen HEPA-Filters ist der MIDEA S8+ auch für Allergiker geeignet:- Nylongewebe: Blockt große Partikel- Schwamm: Filtert feine Partikel- Hochwirksamer Filter: Absorbiert FeinstaubDie automatische Staubsammelstation mit 2,5 Liter Fassungsvermögen ist mit einem 700 W Hochleistungsmotor ausgestattet, der eine Saugkraft von 19.000 Pa erreicht und den Staub in nur 9 Sekunden absaugt. Das spezielle Verschlusssystem verhindert das Austreten von Staub.Multi-Level-Mapping für zielgenaue Reinigung und Smart Home-AssistentenDurch das Smart Mapping erstellt der MIDEA S8+ automatisch per Laser eine 3D-Karte der Wohnung und für verschiedene Stockwerke mit virtuellen Wänden und Bearbeitungsfunktionen. Die Lasernavigation ermöglicht eine hochpräzise Kartierung im Zentimeterbereich und bietet erweiterte Kartenfunktionen.Smart Home Fans freuen sich zusätzlich über die Unterstützung von Google Assistant, Google Home und Amazon Alexa. Via Sprachbefehl oder in der App lassen sich die Saugstärke sowie der Wasserdurchfluss steuern und bearbeiten. Der MIDEA 3-in-1-Saugroboter erkennt automatisch Teppiche und schaltet auf maximale Saugleistung - bei Verlassen des Teppichs geht er selbständig in den Normalbetrieb zurück. Über 30 Anti-Kollisions- und Anti-Sturz-Sensoren sorgen dafür, dass der MIDEA S8+ nicht beschädigt wird oder seinerseits etwas beschädigt.Preise und VerfügbarkeitDer MIDEA S8+ ist ab Mitte Juni für einen UVP von 599,- Euro (inkl. MwSt.) bei SOLECTRIC unter https://shop.solectric.de/consumer/midea/midea-geraete/ erhältlich.Bildmaterial finden Sie hier (https://we.tl/t-LuRgpv3jzJ).Über Solectric:Die Solectric GmbH ist heute europaweit einer der größten Partner von DJI-Drohnen. Im Jahr 2016 begann als zusätzliches Geschäftsfeld die Fokussierung auf Industrie-Lösungen. Seitdem ist die Solectric GmbH für viele Behörden und Unternehmen ein verlässlicher Partner beim Erwerb und der Beratung maßgeschneiderter Drohnenlösungen auf DJI Basis.Vervollständigt wurde das aktuelle Portfolio 2017 durch den Bereich Educational Solutions. Dieser arbeitet mit starken Partnern zusammen, um innovative Bildungslösungen und Equipment für digitale Bildung in der DACH-Region zu verbreiten.Pressekontakt:Tina HeckmannHead of MarketingTelefon: +49 7251 936 93 71Tina.Heckmann@solectric.dewww.solectric.deOriginal-Content von: Solectric GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162268/5232749