NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Ein Londoner Gerichtsurteil in einem Rechtsstreit zwischen dem Kunden Qatar Airways und Airbus sei vergleichsweise günstig für den Flugzeugbauer ausgefallen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Airbus könne die von Quatar Airways bestellten, aus technischen Gründen aber nicht akzeptierten A350 nun neu vermarkten. Hilfreich wäre es, sollte Air India nun in die Bresche springen und die Flugzeuge übernehmen./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 03:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2022 / 03:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de