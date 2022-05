Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -ELEGOO, LEGOO, ein führendes Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von 3D-Druckern spezialisiert hat, stellte heute den Saturn 2 8K MSLA (https://www.elegoo.com/products/elegoo-saturn-2-8k-10-lcd-3d-printer-pre-order) vor, den ersten 8K-Drucker in seinem Produktportfolio, zu einem wettbewerbsfähigen Preis von 500 US-Dollar. Außerdem stellte das Unternehmen eine neue Serie von 8K-Harzen, sein neuestes Mercury XS Bündelwasch- und Aushärtegerät (https://www.elegoo.com/products/elegoo-mercury-xs-bundle-washing-and-curing-machine) und den Neptune 3 FDM-Drucker vor. Die aktuelle Produktpalette wird ab dem 28. Mai 2022, 14:00 UTC im ELEGOO Official Store (https://www.elegoo.com/collections/2022-elegoo-pre-orders) zum Kauf angeboten.Der Saturn 2 8K von ELEGOO ist mit einem beeindruckenden 8K-10-Zoll-Mono-LCD-Bildschirm ausgestattet, den das Unternehmen gemeinsam mit Innolux entwickelt hat, einer Tochtergesellschaft der branchenführenden Foxconn Technology Group, einem professionellen TFT-LCD-Panel-Hersteller und Zulieferer des Unternehmens Apple. Der Bildschirm des Saturn 2 8K ist 51,5 % größer als der 6,6-Zoll-Bildschirm der Mars-Serie und bietet noch mehr Klarheit und Präzision für 3D-Druckaufgaben. Mit einer Bildschirmauflösung von 7680*4320 Pixeln ist der Saturn 2 8K mehr als in der Lage, die exquisiten Details zu reproduzieren, die für realistische 3D-Modelle erforderlich sind.Der Saturn 2 8K von ELEGOO ist mit einer austauschbaren 9H gehärteten Folie ausgestattet, die den empfindlichen Charakter des 8K-Bildschirms vor Verschleiß und Abnutzung schützt. 9H gehärtetes Glas widersteht Kratzern von 9H Bleistiften, der härtesten Standardmine. Daher ist der Saturn 2 8K sehr langlebig und hat eine längere Bildschirmnutzungsdauer als andere Geräte auf dem Markt.Ausgestattet mit dem branchenweit ersten kombinierten optischen Design der FCLS (Fresnel Collimating Light Source), einer patentierten Technologie, die unabhängig vom ELEGOO F&E-Team entwickelt wurde, überwindet der Saturn 2 8K das Problem des großen Winkels typischer COB-Lichtquellen und das Lichtfleckproblem von Matrix-Lichtquellen, indem er die patentierte Fresnel-Linse einsetzt, eine optische Linsenkonstruktionstechnik, die den Lichtwinkel unter 5 Grad begrenzt. Dies führt zu schärferen und realistischeren gedruckten Modellen.Mit dem neuen 8K-Standard von ELEGOO und wasserauswaschbaren Harzen liefert der Saturn 2 8K die besten Druckergebnisse. Neben den 8K-Harzen führte ELEGOO auch das neue thermochrome Harz ein, das bei 50 Grad Celsius von grau auf lila wechselt und bei Abkühlung wieder seine ursprüngliche Farbe annimmt.ELEGOO hat auch neue Versionen von sehr beliebten Produkten in seinem Portfolio veröffentlicht. Der Neptune 3 Drucker ist eine Weiterentwicklung des beliebten Neptune 2 und ist mit einem Preis von 209,99 USD die erschwinglichste Option unter den 3D-Druckern. Er verfügt über das RSG (Resistance Strain Gauge) Auto Leveling System, Filament Runout/Clog Detector und ist in weniger als 10 Minuten installiert. Parallel dazu hat ELEGOO seinen neuen Mars 3 Pro LCD-Drucker (https://www.elegoo.com/products/elegoo-mars-3-pro-4k-mono-lcd-3d-printer) und das Mercury XS Bundle Clean and Cure-Gerät zum Preis von 300 bzw. 180 USD auf den Markt gebracht - was sie zu äußerst kostengünstigen 3D-Druckprodukten macht.Folgen Sie ELEGOO auf den sozialen Medien für weitere Updates:Facebook: https://www.facebook.com/ELEGOOOfficialInstagram: https://www.instagram.com/elegoo/Twitter: https://twitter.com/Elegoo_OfficialYouTube: https://www.youtube.com/c/ElegooOfficial/TikTok: https://www.tiktok.com/@elegoo_3dFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1826489/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1826490/1.jpgPressekontakt:Deng Muriel,muriel@elegoo.comOriginal-Content von: Elegoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163336/5232821