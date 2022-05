Der SMI steht um 10.50 Uhr 0,54 Prozent höher bei 11'554,10 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steuert in der verkürzten Auffahrtswoche auf einen positiven Wochenabschluss zu. Die Kurse legen am Freitagvormittag in einer leicht volatilen Sitzung den vierten Handelstag in Folge zu. Dabei sind es tendenziell eher konjunktursensitivere Aktien die gesucht sind, wogegen bei den defensiven Pharma-Schwergewichten Gewinne mitgenommen werden.

