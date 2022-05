LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hennes & Mauritz vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 175 auf 160 schwedischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Umsatzwachstum des Modekonzerns dürfte sich im Laufe des Quartals beschleunigt haben, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Vorsteuergewinn dagegen dürfte aufgrund von Ladenschließungen in Russland, höheren Retouren im Online-Geschäft und geringerer staatlicher Unterstützung nur stabil geblieben sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 11:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

