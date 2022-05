Foto: Shutterstock.comDer staatliche chinesische Autobauer FAW ist Kreisen zufolge an einem Einstieg beim chinesischen Fahrdienstvermittler Didi interessiert. FAW sei an die Didi-Führung mit dem Interesse herangetreten, ein Großaktionär zu werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Didi gilt als eines der Symbole für das harte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...