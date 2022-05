STUTTGART (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit der drohenden Hungerkrise muss nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "das Putinsche Narrativ" widerlegt werden. "Der hat ja eine Formulierung dafür gefunden. Er spricht immer von uns als dem globalen Westen", sagte Scholz am Freitag beim Katholikentag in Stuttgart. Damit meine Putin seine Feinde, gegen die er sich mit allen anderen Ländern verbünden wolle. "Die Hungerkrise, die sein Krieg, den er angezettelt hat, auslöst, versucht er dann gleichzeitig denjenigen, die der Ukraine beistehen, in die Schuhe zu schieben", sagte Scholz. Es sei deshalb wichtig, den Ländern des globalen Südens auf Augenhöhe entgegenzutreten./mov/DP/ngu