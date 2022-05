Die Aktien von Richemont legen am Freitag in einem freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu und stehen damit an der Tabellenspitze der Blue Chips.Zürich - Die Aktien von Richemont legen am Freitag in einem freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu und stehen damit an der Tabellenspitze der Blue Chips. Unterstützung kommt unter anderem von einem positiven Kommentar aus dem Hause Royal Bank of Canada. Der Titel beschleunigt damit die Erholungstendenz der laufenden Woche nach dem massiven Absturz vom vergangenen Freitag. Bis um 11.

