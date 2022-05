Die beiden neuen Projekte, die in der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur zum Zuge kamen, sollen in Nordrhein-Westfalen und Hessen entstehen. Mit acht Innovationsprojekten in der Umsetzung zählt ABO Wind zu Marktführern. Bei der vierten Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur war ABO Wind zum vierten Mal erfolgreich: Zwei Hybridprojekte, die Photovoltaik und Batteriespeicher kombinieren, erhielten einen Tarifzuschlag. Im nordrhein-westfälischen Euskirchen-Wüschheim plant ABO Wind ...

