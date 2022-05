Frankfurt/Main - Der DAX hat seinen Erholungskurs am Freitag fortgesetzt. Bis zum Mittag kletterte der deutsche Leitindex weiter und wurde gegen 12:30 Uhr mit rund 14.340 Punkten berechnet, 0,8 Prozent höher als zum Ende des Feiertagshandels am Donnerstag.



Wie schon am Vortag litten aber insbesondere die Energiewerte erneut, Eon und RWE waren gegen den Trend im Minus. Gas war am Freitag rund drei Prozent günstiger als am Vortag zu haben, Öl verbilligte sich 0,1 Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag ebenfalls etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0716 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9332 Euro zu haben.

