Boston (www.fondscheck.de) - In diesem Jahr stechen bisher zwei Sektoren bei der Entwicklung der Mittelzuflüsse hervor, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Der Energiesektor habe Woche für Woche beträchtliche Nettozuflüsse zu verzeichnen, die im Verhältnis zur Marktkapitalisierung des Sektors viel größer seien als in jedem anderen Sektor. Der Finanzsektor (einschließlich der stark gehandelten börsengehandelten Bankenfonds) hingegen habe in den ersten sechs Wochen des Jahres starke Nettozuflüsse, dann eine rasche Trendwende und seitdem erhebliche Abflüsse verzeichnet. Beide Trends seien auf den starken Einfluss makroökonomischer Faktoren auf den heutigen Aktienmarkt zurückzuführen. ...

