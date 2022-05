Leipzig (ots) -Wie können die großen Vermögensunterschiede zwischen West- und Ostdeutschland verringert werden? Wo bestehen Gerechtigkeitslücken? Wäre ein Grunderbe für alle 18-Jährigen sinnvoll? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren mit dem Live-Publikum in der Sendung u.a. der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (SPD) sowie der CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag Mario Voigt bei "Fakt ist!" aus Erfurt am Montag, 30. Mai, 20.15 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Die Moderatoren Andreas Menzel und Lars Sänger begrüßen folgendes Panel:- Dr. Jessica Ordemann, Soziologin, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung- Dr. Stefan Bach, Wirtschaftswissenschaftler, DeutschesInstitut für Wirtschaftsforschung- Carsten Schneider, SPD, Ostbeauftragter der Bundesregierung- Dr. Mario Vogt, CDU-Fraktionsvorsitzender im Thüringer LandtagDas Live-Publikum vor Ort wird wie gewohnt einbezogen in die Diskussion."Wohlstand für alle ist nur mit Anstrengung und Leistung zu haben. Wird zu viel gepanzert, wird die Gesellschaft insgesamt schwächer und findet sich in der globalen Wettbewerbssituation nicht mehr zurecht", ist sich der Fraktionsvorsitzende der CDU im Thüringer Landtag Mario Voigt sicher. Für die Soziologin Jessica Ordemann bedeutet gute Bildung, Lebenschancen zu haben, daher plädiert sie für eine gezielte Förderung von Bildungsstrukturen. Wie Voigt lehnt auch sie die Idee eines staatlichen "Grunderbes" für 18-Jährige als nicht zielführend ab. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hingegen wirbt für seine Idee des Grunderbes. Durch die 20.000 Euro für alle 18-Jährigen würden Vermögen zwischen den Generationen umverteilt und die großen Ungleichheiten ein wenig reduziert. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (SPD) kann der Idee eines Grunderbes viel abgewinnen. Er wolle das Geld sogar ohne Auflagen an die jungen Menschen geben. Sie könnten so eine freie Entscheidung fällen, in welche Richtung sie sich in dieser wichtigen Lebensphase bewegen."Fakt ist!: Wohlstand, Reichtum, Erbenglück - Für Ostdeutsche ein Wunschtraum?"Montag, 30.05.2022, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 30.05.2022, 22.10 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5233100