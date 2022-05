DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen geschlossen. In den USA findet nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

MONTAG: In den USA ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Memorial Day.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.13 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.067,50 +0,3% -14,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.337,00 +0,5% -24,4% Euro-Stoxx-50 3.774,08 +0,9% -12,2% Stoxx-50 3.650,94 +0,6% -4,4% DAX 14.345,67 +0,8% -9,7% FTSE 7.579,73 +0,2% +2,4% CAC 6.468,21 +0,9% -9,6% Nikkei-225 26.781,68 +0,7% -7,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 153,89 +0,63

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 109,87 109,77 +0,1% 0,10 +51,0% Brent/ICE 113,55 113,56 -0,0% -0,01 -98,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.844,93 1.866,55 -1,2% -21,62 +0,8% Silber (Spot) 21,84 22,12 -1,3% -0,28 -6,3% Platin (Spot) 945,70 957,98 -1,3% -12,28 -2,6% Kupfer-Future 4,25 4,30 -1,3% -0,06 -4,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinne werden an der Wall Street am Freitag zum Start erwartet. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Tage fort, der einen Wochengewinn wahrscheinlich macht. Ein Grund für den Optimismus am Vortag waren laut Händlern starke Umsatzzahlen von Einzelhandelsriesen wie Macy's oder Dollar Tree. Zudem hat der Ausverkauf bei etlichen Aktien die Bewertungen so attraktiv gemacht, dass einige Anleger zu Käufen ermutigt wurden.

Dell verteuern sich um 12 Prozent, nachdem der Computerbauer einen Gewinnanstieg und einen Rückgang bei einigen operativen Kosten vermeldet hat. Ulta Beauty gewinnen 8 Prozent, der Einzelhändler hat nach unerwartet starken Zahlen die Prognose angehoben. Derweil hat Gap einen Verlust ausgewiesen, die Aktien stürzen um 16 Prozent ab. Workday sausen nach einem verdoppelten Verlust um 9 Prozent ab. Marvell Technology klettern dagegen um 3,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern überzeugte vor allem mit dem Ausblick. Mit Costco Wholesale schnitt ein weiteres Unternehmen besser als vorausgesagt ab, gleichwohl ermäßigt sich der Kurs um 1,9 Prozent. Dieser war im Vorgriff auf die Geschäftszahlen aber bereits um 5,6 Prozent geklettert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.:

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 59,1 1. Umfrage: 59,1 zuvor: 65,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Die europäischen Aktienmärkte bauen ihre Gewinne bis zum Freitagmittag weiter aus. Allerdings ist der Handel dünn, viele Marktteilnehmer gönnen sich einen Brückentag. "Die Risikobereitschaft nimmt zu", sagt ein Marktteilnehmer. Jürgen Molnar von Robomarkets macht die Erholung im Wesentlichen an zwei Gründen fest: Zum einen wirke das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank nach, in dem diese eine "umsichtige" geldpolitische Straffung angekündigt habe. Daneben verweist er auf Lockerungen bei den Lockdowns in China: "Sollten die Lockerungen nun zügig vonstatten gehen, dürfte dies die derzeit angespannte Lieferproblematik entspannen", so der Kapitalmarktstratege. Angeführt wird der Kursaufschwung von den zuletzt gebeutelten Titeln aus dem Technologie-Bereich und den ebenfalls stark zurückgekommenen Aktien der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Ihre Stoxx-Branchenindizes gewinnen bis zu 2 Prozent. Dagegen geben die Aktien der Energieversorger und auch die Titel der Öl- und Gasindustrie. Sie verlieren etwa 1 Prozent. Großbritannien hat am Donnerstag eine Energieabgabe in Höhe von 25 Prozent für Offshore-Erdöl und Erdgasförderung auf den Weg gebracht hat. Im DAX erholen sich Vonovia um 2,8 Prozent auf 35,03 Euro, der Titel hatte zuletzt stark unter den steigenden Renditen gelitten. Goldman Sachs hat zwar das Kursziel laut Händlern nun auf 47 Euro gesenkt, das Haus habe den Immobilientiteln aber als "Conviction Buy" bestätigt. Ähnlich stark nach oben geht es mit Siemens Healthineers und mit Infineon. Angeführt wird die Liste von Sartorius, die sich um 3,4 Prozent erholen. Auf der Verliererseite stechen RWE und Eon mit Abschlägen von etwa 1,6 Prozent heraus. Henkel geben 1,2 Prozent ab, Jefferies hat die Aktie des Chemiekonzerns auf Halten von Kaufen heruntergenommen. Die Aktie von VW kann mit einem geringen Plus von knapp 0,2 Prozent ebenfalls nicht mit dem DAX mithalten. Die Softwareprobleme im VW-Konzern könnten einem Bericht im Manager Magazin zufolge mehr Zeit und Geld kosten als bislang angenommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Uhr Di, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0661 -0,7% 1,0703 1,0729 -6,2% EUR/JPY 135,87 -0,2% 135,93 135,75 +3,8% EUR/CHF 1,0267 -0,4% 1,0298 1,0302 -1,0% EUR/GBP 0,8505 -0,7% 0,8541 0,8570 +1,2% USD/JPY 127,45 +0,5% 127,00 126,52 +10,7% GBP/USD 1,2536 +0,0% 1,2532 1,2518 -7,4% USD/CNH (Offshore) 6,7165 +0,9% 6,6795 6,6628 +5,7% Bitcoin BTC/USD 29.509,40 -0,1% 29.741,48 29.015,07 -36,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Allgemein für Erleichterung hatte in den USA das jüngste Protokoll der US-Notenbanksitzung gesorgt. Investoren sprachen von Signalen, dass die Fed ihr zunächst aggressives Vorgehen gegen die hohe Inflation anschließend überdenken könnte. Positiv wurden aber auch überraschend gute Quartalsergebnisse aus dem US-Einzelhandelsektor aufgenommen. Darüber hinaus zeigten sich Entspannungssignale im Verhältnis zwischen den USA und China. Laut US-Außenminister Antony Blinken werden die USA China nicht in seiner wirtschaftlichen Entwicklung hindern. Dennoch hinkte der Schanghai-Composite mit einem mageren Aufschlag hinterher - auch Shenzhen und das Startup-Segement ChiNext bewegten sich kaum. Zu den zuletzt trüben Konjunkturaussichten in China gesellten sich nun schwache Daten zur Gewinnentwicklung in der chinesischen Industrie. Die Schließungen im Zuge von Covid-19 in Schanghai und anderen Städten zeigten ihre Spuren, hieß es. In Hongkong kam der HSI im Verlauf wieder zurück und zeigte sich im späten Geschäft 2 Prozent fester. Die Aufschläge waren breit gefächert: Alibaba sprangen nach Zahlenausweis um 11,2 Prozent, Wuxi Biologics um 7,4 und Li Ning um 6,9 Prozent. Der HSI-Technologiesektor gewann 4,5 Prozent. Für die Papiere von Baidu ging es um 14,9 Prozent aufwärts - insgesamt übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten. Der Nikkei-225 kletterte in Tokio um 0,7 Prozent aufwärts - gestützt von Elektronik- und Logistikwerten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zum Wochenschluss deutlich unter Druck. Während der iTraxx-Europe-Main vor einer Woche noch bei 100 notierte, handelt er aktuell mit 87 deutlich darunter. Die mittel- bis langfristigen Risiken haben sich nach Aussage der Societe Generale jüngst deutlich verringert. Die Aktivität am Primärmarkt sei weiterhin hoch und werde gut vom Markt absorbiert. Allerdings sei jüngst zu erkennen gewesen, dass die Preise der meisten Anleihen nur geringfügig oder gar nicht unter den anfänglichen Prognosen gelegen hätten, was darauf hindeute, dass der Appetit der Investoren auf Neuemissionen auf dem erreichten Niveau nachlasse.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Aurubis-CEO: Energie-Umbau erfordert Förder- und Recycling-Kapazitäten

Für den grünen Umbau der Energieversorgung braucht es nach Ansicht von Aurubis-CEO Roland Harings höhere Kapazitäten für die Förderung von Metallen und für das Recycling. Höhere Investitionen seien angesichts des zu erwartenden Nachfrageschubs bei Rohstoffen wie Kupfer, Zink und Nickel, die in grünen Technologien eingesetzt werden, entscheidend, sagte der Manager dem Wall Street Journal.

Mutares übernimmt slowenischen Autozulieferer Cimos

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares ergänzt ihr Automobil-Portfolio mit einer Übernahme in Osteuropa. Das Unternehmen kauft den Autozulieferer Cimos, der sieben Produktionsstätten in Slowenien, Kroatien, Serbien und Bosnien und Herzegowina sowie eine Logistikanlage in Slowenien betreibt. Einen Preis für das slowenische Unternehmen, das dieses Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 160 bis 180 Millionen Euro erzielen wird, nannte die Mutares SE & Co. KGaA nicht.

EY prüft Trennung von Beratungs- und Prüfungsgeschäft - Kreise

Bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) bahnt sich offenbar eine große organisatorische Änderung an. Das Unternehmen, das zu den "Big Four" der Branche gehört, erwäge die Trennung des Prüfungs- vom Beratungsgeschäft, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Hintergrund sei die verstärkte Regulierung wegen potenzieller Interessenkonflikte.

Generali-Baord-Mitglied Caltagirone tritt ab

Bei der Assicurazioni Generali zieht sich der zweitgrößte Investor aus dem Verwaltungsrat zurück. Francesco Gaetano Caltagirone sei mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors ausgeschieden. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt.

Glaxosmithkline erhält China-Zulassung für HPV-Impfstoff

Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline (GSK) hat für seinen Impfstoff Cervarix gegen das humane Papillomavirus (HPV) eine erweiterte Zulassung erhalten. Wie der Konzern mitteilte, haben die chinesischen Behörden das Mittel für Mädchen im Alter von neun bis 14 Jahren freigegeben. Es soll in zwei Dosen verabreicht werden.

McDonald's-Aktionäre stimmen gegen Tierschutz-Initiative von Milliardär Icahn

Die Aktionäre von McDonald's haben auf ihrer Hauptversammlung mit großer Mehrheit den Versuch des US-Investors Carl Icahn abgelehnt, die Tierschutzrichtlinien des Fastfood-Konzerns zu verschärfen. Für den Antrag, zwei Posten im Verwaltungsrat mit Leuten seines Vertrauens zu besetzen, stimmte nur 1 Prozent der Anteilseigner. Der Milliardär Icahn ist ein besonders aktiver Investor, der sich schon mit den Führungsspitzen mehrerer Unternehmen angelegt hat.

Saint-Gobain verkauft drei Flachglasfirmen

Saint-Gobain trennt sich von drei glasverarbeitenden Tochterunternehmen. Der Flachglasveredler Eckelt Glas und der Flachglasgroßhändler Glas Ziegler in Österreich gehen an die private deutsche Aequita-Gruppe, Glaskontor Erfurt, ein Hersteller von Isolier- und Sicherheitsgläsern, wird von der Caleoglas-Gruppe übernommen. Verkaufspreise wurden nicht genannt. Die Transaktionen sollen bis zum Ende des Sommers abgeschlossen werden.

Toyota baut wegen Teilemangels im Juni 50.000 Autos weniger

Wegen fehlender Bauteile wird Toyota im Juni nur rund 800.000 Fahrzeuge weltweit fertigen und damit 50.000 weniger als zunächst geplant. In Reaktion auf den Covid-19-Lockdown in der chinesischen Stadt Schanghai werde der Betrieb in einigen japanischen Werken in der Woche ab dem 6. Juni ausgesetzt.

