Mainz (ots) -Mehr als 2000 Männer, Frauen und Kinder machen bei den Passionsspielen in Oberammergau mit. Collien Ulmen-Fernandes ist am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, 18.15 Uhr, in dem südbayerischen Ort unterwegs und trifft die Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller. Die Moderatorin und Schauspielerin will wissen, wer die Menschen hinter den Rollen sind und wie das Spiel ihr Leben verändert. Einige Mitwirkende laden sie in ihr Zuhause ein, zeigen ihr Leben und lassen sie an ihren Gefühlen und Gedanken zur Passion teilhaben. Der Film von Babette Urban steht am Sendetag, ab 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Als Schauspielerin interessiert Collien Ulmen-Fernandes besonders, wie diese spektakulären Passionsspiele in Oberammergau auf die Beine gestellt werden. Sie spricht mit Regisseur Christian Stückl über Tradition und Aktualität des christlichen Schauspiels.Außerdem lernt sie den ältesten und den jüngsten Hauptdarsteller kennen, Peter Stückl und David Bender. Sie schaut Holzschnitzerin Katrin Mangold bei der Entstehung eines neuen Werks über die Schulter, befragt Maria-Darstellerin Eva-Maria Reiser zu ihrem Frauenbild und begleitet Bibo Farman, der als jüdische Tempelwache mitspielt, zu dem Kinderheim, in das er nach seiner Flucht aus dem Irak aufgenommen wurde. Außerdem erfährt Collien Ulmen-Fernandes von Claudia Hans, einer Hotelinhaberin in dritter Generation, wie sich die Coronapandemie auf ihr Geschäft ausgewirkt hat.Seit 1634 bringen die Oberammergauerinnen und Oberammergauer die letzten Tage Jesu auf die Bühne. Der Brauch entstand, als in Oberammergau die Pest wütete. Damit Gott Krankheit und Tod ein Ende bereite, gelobten die Bewohnerinnen und Bewohner, die Passion Jesu alle zehn Jahre aufzuführen.Ansprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100 und unter https://presseportal.zdf.de/presse/lebenmitpassionPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/leben-mit-passion/"Leben mit Passion" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/leben-mit-passion-100.htmlPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5233200