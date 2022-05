Time-Tracking-Tools helfen beim Optimieren der Produktivität oder beantworten die Frage, womit du Zeit vertrödelt hast. Wir haben uns Tools für unterschiedliche Plattformen angesehen. Was habe ich eigentlich den ganzen Tag über am Rechner getrieben? Wie viel Zeit habe ich für berufliche und wie viel für persönliche Aktivitäten verbraten? Wie berechne ich am sinnvollsten den zu erwartenden Profit eines Projekts? War das initial veranschlagte Budget ausreichend bemessen? Wurden die Arbeitsressourcen sinnvoll eingesetzt? Diese und weitere Fragen können Time-Tracking-Apps ...

