TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, wird auf der ISC 2022 vom 30. Mai bis 1. Juni am Stand D400 seine neuesten HPC-Plattformen mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und AMD 3D V-Cache-Technologie für den Einsatz in Rechenzentren ausstellen.

TYAN's Server Platforms Powered by AMD EPYC 7003 Series Processors Provide the Best Foundation for Data Centers that Can be Tailored to Specific Workloads (Photo: Business Wire)