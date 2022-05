DJ WOCHENVORSCHAU/30. Mai bis 5. Juni (22. KW)

=== M O N T A G, 30. Mai 2022 *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 10:30 DE/BMF-Staatssekretärin Hölscher, Briefing zur Steuersenkung auf Kraftstoffe, Berlin *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Portugals Ministerpräsident Costa, Pressestatement nach Rundgang auf der Hannover Messe 11:00 DE/FDP, Pk mit Generalsekretär Djir-Sarai nach Präsidiumssitzung, Berlin 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 11:30 DE/Deutsche Bahn AG, DB-Vorstandsvorsitzende, Dr. Lutz informiert über die aktuelle Lage (11:30 Telefonkonferenz), Berlin 11:45 DE/SPD, Pk nach Präsidiumssitzung, Berlin 13:00 DE/Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Messerundgang "Industrie gestaltet Transformation", Hannover 15:45 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 16:45 DE/Unionsfraktionschef Merz, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** - EU/Sondertagung der Staats- und Regierungschefs (bis 31.5.), Brüssel *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai - LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q, Senningerberg - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq *** - DE/Stellenindex BA-X Mai D I E N S T A G, 31. Mai 2022 *** 01:50 JP/Industrieproduktion April *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/staatliche *** 08:00 CH/Handelsbilanz April *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 CH/BIP 1Q *** 09:30 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag, u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner und CDU-Chef Merz, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai 10:00 DE/Adesso SE, Online-HV 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, Online-HV 10:00 DE/Nordex SE, Online-HV 10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Bundestagsdebatte über Haushalt 2022, Berlin 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 10:30 DE/Indus Holding AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Süss Microtec SE, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:00 DE/Grünen-Chef Nouripour, Pk, Berlin 14:00 DE/Krones AG, Online-HV *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** - EU/Abschluss Sondertagung der Staats- und Regierungschefs (seit 30.5.), Brüssel M I T T W O C H, 1. Juni 2022 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Mai *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April *** 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Generaldebatte zur Regierungspolitik, Berlin 09:15 DE/SMG European Recovery Spac SE, Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), BDEW Kongress (bis 2.6.); u.a. Reden von Bundeskanzler Scholz (16:30), Bundesverkehrsminister Wissing (17:00), Bundeswirtschaftsminister Habeck sowie RWE-Chef Krebber (18:00), Berlin *** 09:30 EU/BIZ und NGFS, Green Swan Conference, u.a. mit FSB- Chef Knot (10:00) sowie EZB-Präsidentin Lagarde und EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau (13:00) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai 10:00 DE/OHB SE, Online-HV 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, Online-HV 10:00 DE/New Work SE, Online-HV 10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV 10:00 DE/GFT Technologies SE, Online-HV 10:30 DE/Klöckner & Co SE, Online-HV 10:30 DE/RAG-Stiftung, Jahres-Pressegespräch, Essen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April 11:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Biontech SE, Online-HV *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai *** 16:00 US/Bauausgaben April *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz (16:30), Bundesverkehrsminister Wissing (17:00), Bundeswirtschaftsminister Habeck (18:00) Reden auf dem BDEW Kongress 2022, Berlin 17:15 DE/EZB-Direktor Panetta, Eröffnung des Euro Access Euro Accession Countries Working Group of the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament Treffen, Frankfurt 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, kroatischer Premierminister Plenkovic, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Kongresses Deutscher Lokalzeitungen 2022, Berlin D O N N E R S T A G, 2. Juni 2022 07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis, Cognac *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 09:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Abschluss BDEW Kongress; u.a. Reden von Eon- CEO Birnbaum und Bundesnetzagentur-Präsident Müller (13:30) sowie CDU-Chef Merz (14:35), Berlin 10:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Online-HV 10:00 DE/Salzgitter AG, Online-HV 10:00 DE/MLP SE, Online-HV 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Bundestagsdebatte über Haushalt 2022, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 11:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV, Würzburg 14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Phila. Council for Business Economics - Märkte/Börsenfeiertag Großbritannien - DE/Bundeskanzler Scholz, Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) F R E I T A G, 3. Juni 2022 *** 08:00 DE/Handelsbilanz April *** 08:45 FR/Industrieproduktion April *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 10:00 DE/Wacker Neuson SE, Online-HV 10:00 DE/Hypoport SE, HV, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April 11:30 DE/Bundestag, 3. Lesung zum Haushalt 2022, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Mai - EU/Ratingüberprüfungen für Österreich (Moody's), Frankreich (Moody's), Litauen (S&P) - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China, Großbritannien

