Ifo-Institut erwartet sinkende Inflation in der zweiten Jahreshälfte

Firmen planen weniger Preisanstiege. Außerdem: Im HSBC-Webinar am Mittwoch, dem 01.06.2022, mit dem Titel "Durchstarten mit Faktor-Zertifikaten - der richtige Einsatz entscheidet" erläutert HSBC-Produktexperte Julius Weiß die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten.



Am Freitagmorgen teilte das in München ansässige Ifo-Institut die Ergebnisse seiner neuesten Firmenumfrage in Bezug auf die Preiserwartungen in den kommenden 3 Monaten mit. Im Vergleich zum Vormonat April sei der den Preiserwartungen entsprechende Indexwert um vier Punkte auf nun 57,80 Punkte gesunken. Laut Timo Wollmershäuser, dem ifo-Konjunkturchef, sei das ein erstes Signal für eine in der zweiten Jahreshälfte sinkende Inflation. Im April betrug diese in Deutschland 7,4 % und stellte damit den höchsten Preisanstieg seit mehr als 20 Jahren dar. Besonders hohe Energie- und Lebensmittelpreise sind hierbei die hauptsächlichen Preistreiber. Im Zuge des Ukrainekriegs erreichten beispielsweise die Preise für die Ölsorten WTI und BRENT den höchsten Stand seit 2008 und auch der Weizenpreis stieg auf die höchsten Niveaus seit Jahrzehnten.















Mit Hilfe von Faktor-Zertifikaten ist es möglich von klaren Kurstrends zu profitieren. Dabei können Anlegerinnen und Anleger auf fallende oder steigende Trends setzen. Hierbei zeichnet insbesondere die börsentägliche Hebelkomponente die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten aus. Wie Anlegerinnen und Anleger das für sie ideale Produkt auswählen und dieses im Rahmen ihrer Portfoliostrategie nutzen können, erfahren Sie von HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden HSBC-Webinar mit dem Titel "Durchstarten mit Faktor-Zertifikaten - der richtige Einsatz entscheidet" am Mittwoch, dem 01.06.2022 um 18:30 Uhr. Interessierte können sich über den entsprechenden Link zur kostenlosen Veranstaltung einwählen. Wir freuen uns auf Sie!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



