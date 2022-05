Wer Daten stiehlt, will sich in der Regel bereichern - und verlangt Lösegeld. Nicht so die Macher der Ransomware Goodwill. Sie zwingen ihre Opfer zu etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: zu guten Taten. Es kann so schnell gehen: Einmal unvorsichtig einen E-Mail-Anhang oder Download-Link geöffnet und schon ist der PC mit Schadsoftware infiziert. Plötzlich sind die eigenen Daten bedroht - es sei denn, man bezahlt. Sogenannte Ransomware-Trojaner sorgen weltweit für einen Millionenschaden. Verantwortlich sind meistens Hackergruppen, wie etwa Trickbot und Conti. Letztere sind vor allem durch ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...