Ausgerechnet RWE landete in einem recht freundlichen Marktumfeld am Donnerstag am Ende des DAX und musste Kursverluste von 1,4 Prozent hinnehmen. Das hält sich zwar noch im Rahmen und tut dem allgemeinen Aufwärtstrend erst einmal keinen Abbruch. Die zuletzt erfolgsverwöhnten Aktionäre des Versorgers könnten aber dennoch etwas ins Grübeln kommen.Konkrete Gründe für die Abwertung bei RWE (DE0007037129) gibt es derzeit nicht zu finden. Noch immer blickt der Konzern in eine recht rosige Zukunft mit schwindelerregend hohen Margen und einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...