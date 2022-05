DJ MÄRKTE USA/Weiter aufwärts - Wochengewinn in Sicht

NEW YORK (Dow Jones)--Solide Gewinne werden am Freitag an der Wall Street zum Start verzeichnet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,6 Prozent auf 32.827 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite klettern um 1,3 bzw 1,7 Prozent. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Tage fort und lässt für die Wochenbilanz ein Plus erwarten. Es wäre das erste, nachdem der Dow-Jones-Index eine ermüdende Verluststrecke von acht Wochen hinter sich gebracht hat - die längste seit 1932. In den USA findet am Freitag nur ein bis 20.00 Uhr MESZ verkürzter Anleihehandel statt. Am Montag ruht das Geschäft an den US-Finanzmärkten dann komplett wegen des "Memorial Day".

Weiter für gute Stimmung sorgt, dass das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung die Hoffnung geweckt hat, der Zinspfad könnte weniger steinig werden als bislang befürchtet. Davon profitieren erneut die als besonders zinsempfindlich geltenden Technik und Wachstumsaktien. Daneben sorgen überraschend starke Umsatzzahlen von Einzelhandelsriesen wie Macy's oder Dollar Tree vom Vortag weiter für Zuversicht. Dazu passend sind die persönlichen Ausgaben der US-Verbraucher höher ausgefallen als erwartet. Und schließlich hat der Ausverkauf bei etlichen Aktien die Bewertungen so attraktiv gemacht, dass einige Anleger zu Käufen ermutigt werden.

Dennoch wetten nur wenige darauf, dass bereits ein Boden gefunden ist, denn die geläufigen Probleme, vor allem an der Zins- und Inflationsfront, sind nicht ausgeräumt.

Dell nach Zahlenausweis zweistellig hoch

Dell verteuern sich um 17 Prozent, nachdem der Computerbauer einen Gewinnanstieg und einen Rückgang bei einigen operativen Kosten vermeldet hat. Ulta Beauty gewinnen 10,5 Prozent. Die Kosmetikkette hat nach unerwartet starken Geschäftszahlen die Prognose angehoben. Derweil hat Gap einen Verlust ausgewiesen, die Aktie der Bekleidungskette stürzt um 12,9 Prozent ab.

Workday sausen nach einem verdoppelten Verlust um 8 Prozent abwärts. Marvell Technology klettern dagegen um 6,5 Prozent. Der Halbleiterkonzern überzeugte vor allem mit dem Ausblick.

Mit Costco Wholesale schnitt ein weiteres Unternehmen aus dem Handelsbereich besser als vorausgesagt ab. Gleichwohl ermäßigt sich der Kurs um 1,8 Prozent. Er war im Vorgriff auf die Geschäftszahlen aber bereits um 5,6 Prozent geklettert im Sog insgesamt sehr fester Einzelhandelsaktien.

Wenig Bewegung beim Dollar

Beim Dollar zeigt sich wenig Bewegung, der Dollarindex gibt leicht nach. Am Rentenmarkt gibt es leichte Käufe, die Renditen sinken also mit der Spekulation auf einen weniger harschen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank.

Die Ölpreise tendiert kaum verändert. Der Goldpreis setzt seinen Zickzackkkurs fort und legt etwas zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.827,05 +0,6% 189,86 -9,7% S&P-500 4.109,15 +1,3% 51,31 -13,8% Nasdaq-Comp. 11.942,66 +1,7% 202,01 -23,7% Nasdaq-100 12.496,28 +1,8% 219,49 -23,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,46 -2,4 2,48 172,6 5 Jahre 2,70 -1,3 2,71 143,6 7 Jahre 2,73 -2,0 2,75 129,4 10 Jahre 2,73 -2,3 2,75 121,7 30 Jahre 2,95 -2,6 2,98 105,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Uhr Do, 23:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,0721 -0,1% 1,0754 1,0728 -5,7% EUR/JPY 136,15 -0,2% 136,35 136,40 +4,0% EUR/CHF 1,0257 -0,4% 1,0301 1,0294 -1,1% EUR/GBP 0,8489 -0,3% 0,8508 0,8509 +1,0% USD/JPY 126,97 -0,1% 126,78 127,11 +10,3% GBP/USD 1,2628 +0,2% 1,2641 1,2603 -6,7% USD/CNH (Offshore) 6,7139 -0,8% 6,7542 6,7657 +5,7% Bitcoin BTC/USD 29.176,99 -1,3% 28.660,45 29.492,07 -36,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 113,99 114,09 -0,1% -0,10 +56,6% Brent/ICE 117,58 117,40 +0,2% 0,18 +54,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.858,61 1.850,50 +0,4% +8,11 +1,6% Silber (Spot) 22,35 22,02 +1,5% +0,33 -4,1% Platin (Spot) 958,90 952,95 +0,6% +5,95 -1,2% Kupfer-Future 4,30 4,26 +1,0% +0,04 -3,4% ===

