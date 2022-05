Grain, Rye, Bourbon oder doch einen Malt? Whisky in all seinen Facetten ist beliebt, insbesondere bei Sammelnden oder Feinschmecker:innen mit gut gefülltem Portemonnaie. Liquor-NFT könnten den Handel mit den wertvollen Getränken vereinfachen. Jahrelange Reifvorgänge in Holzfässern haben ihren Preis: Eine der 288 limitierten Flaschen von Johnnie Walker Masters of Flavour 48 Years Edition lassen Kenner:innen sich 22.000 Euro kosten. Die Nachfrage nach Premium-Spirituosen ist hoch und der Zweitmarkt von dieser Raritäten machte 2021 einen Rekordumsatz von 104 Millionen US-Dollar. Geöffnet werden die teuren Getränke aber meist nicht. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...