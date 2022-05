Der Leitindex legt am Freitag 1,35 Prozent auf 11'647,17 Punkte zu. Für die Gesamtwoche schlägt damit ein Plus von 3,0 Prozent zu Buche.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seine Erholungsbewegung der letzten Tage fortgesetzt und deutlich fester geschlossen. Beflügelt wurden die Börsen weltweit von Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den USA. Zudem hatte der hiesige Markt die Gewinne der am Auffahrtstag geöffneten Handelsplätze nachzuholen. Erstmals nach fünf negativen Wochen in Folge schloss der...

