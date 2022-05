East Africa Metals aktuell: Die Wheaton-Precious-Metals-Transformation und der Sandstorm-Sturm

Anzeige / Werbung

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) hat zwei äußerst heiße Eisen im Feuer, die gesamt einen In-Situ Wert von weit über 3 Mrd. USD aufweisen.

Diese bislang theoretische Wertfestlegung wird nun in "echte" Golddollars transformiert, was auch die Transformation des Unternehmens vom reinen Explorer zum Explorations-/Streaming-Hybriden einleitet, die mit hohen Kursgewinnen für die Aktie einhergehen sollte, ganz nach dem Vorbild von Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) oder Sandstorm Gold (TSX: SSL).

Joe Brunner hat mit Andrew Lee Smith, dem CEO von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM), ein Interview geführt, und es macht den Anschein, als ob man bald gleich an mehreren Fronten die entscheidenden Meldungen veröffentlichten könnte, die eine radikale Neubewertung des Unternehmens nach sich ziehen MÜSSEN!

Der Vorteil des Wheaton-/Sandstorm-Pfades ist klar: Mit ganz wenig Aufwand fährt man hohe Gewinne ein, weil andere die Minenentwicklung und den Betrieb finanziell und personell übernehmen - genauso wie es gerade in Tansania über die Bühne geht. Wenn man an diesem Punkt angelangt ist, dann braucht man nicht mehr viel Dilution erwarten, da faktisch nur noch sehr wenig Kapitalbedarf besteht, was speziell für Aktionäre von großer Bedeutung ist.

Eine offizielle Meldung steht zwar noch aus (könnte täglich über den Ticker gehen), aber CEO Smith wurde, wie er im Interview sagt, darüber informiert, dass die Verbindungsstraße zwischen Verarbeitungsanlage und dem sogenannten "Northern Pit" fertiggestellt und mit dem Abbau begonnen wurde. Dies repräsentiert den Startschuss des Minenbetriebes, der ein Ziel von über 40.000 Unzen pro Jahr hat: 70 Mio. USD.

Durch Covid und den Tigray-Konflikt in Äthiopien stehen die Arbeiten seit zwei Jahren still, aber jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Situation nun ändern könnte. Personen vor Ort in Äthiopien, die bislang bezüglich der Beilegung des Konfliktes skeptisch waren, haben ihre Meinung geändert, sind jetzt optimistisch und gehen davon aus, dass die gestarteten Friedensbemühungen nun fruchten werden. Den Grund für den Optimismus findet man in der Tatsache, dass nun bald die Regensaison beginnt, nach der die Ernte eingebracht und die neue Saat ausgebracht wird. Ein weiterhin bestehender Konflikt würde dies mit dem Ergebnis einer landesweiten Hungersnot vereiteln. Gehen die drei Minen in Äthiopien in Betrieb, ist eine Goldförderung von weiteren 40.000 Unzen pro Jahr realistisch.

Eine Beilegung des Konfliktes der Regierungstruppen mit der Rebellenarmee bedeutet, dass nun die realistische Möglichkeit besteht, dass die chinesischen Partner von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen mit der Konstruktion der drei Goldminen beginnen können, um die fast 2 Mio. Unzen Gold im Wert von derzeit fast 3,5 Mrd. USD zu fördern.

Wenn man bedenkt, dass nun offenbar die Mine in Tansania (+1 Mio. Unzen) den Vollbetrieb aufgenommen hat, deren Förderung von den Betreibern auf +40.000 Unzen pro Jahr hochskaliert werden MUSS, denn bei Nichterreichung dieses Zieles werden Strafzahlungen an EAM vom fällig, dann ergibt ich ein Investitionsszenario, das interessanter nicht sein könnte und dass man nirgends sonst zu finden vermag.

Grob gesagt bringen die Partner die vier Minen mit gesamt fast 3 Mio. Unzen in Produktion und East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) bekommt 30% des Goldes bzw. des Gewinns, ohne dass EAM finanziell bildhaft gesprochen auch nur einen Penny beitragen muss.

Ich bin mir durchaus bewusst, dass der Terminus "Übernahme" - speziell bei Pennystocks - sehr häufig strapaziert wird, aber in diesem Fall ist dieses Szenario plausibler als irgendwo anders. Mögliches Interesse verorte ich bei Zijin und Tibet Huayu, den Vertragspartnern von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) in Äthiopien. Diese beiden Firmen sind ohnehin gewillt, das "Risiko" einer Investition in Äthiopien auf sich zu nehmen, da wäre es doch nur logisch, den EAM-Anteil am Gold einfach aufzukaufen, denn für 100-150 Mio. USD erhält man einen In-Situ Wert von über 1 Mrd. USD. - Das wäre doch kein schlechtes Geschäft, oder?

East Africa Metals Inc.*

WKN: A1T79H, TSXV: EAM

Während viele Explorationsfirmen jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, von einer Goldförderung entfernt sind, wurden bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) alle Vorarbeiten getroffen, um die rund 3 Mio. Unzen, die auf drei Lagerstätten verteilt sind, dem Abbau zuzuführen. ALLE Projekte haben die notwendigen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden! Hier die Übersicht: