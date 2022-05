Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +2,4%. Der S&P 500 erzielte einen hohen Zugewinn in EUR von +2,9%. Der Stoxx 600 notierte um +2,2% höher. Der Nikkei 225 gab in EUR leicht nach (-0,1%), ebenso der globale Schwellenländerindex (in EUR -0,3%). Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben ebenfalls leicht nach. Der Gold- preis notierte unverändert. Mit dem Rückgang der Renditen ist die Risikobereitschaft der Anleger wieder angestiegen. Die wichtigsten Leitindizes zeigen erste Anzeichen einer positiven Trendwende. Der Volatilitätsindex VIX ist ebenfalls gesunken. Er befindet sich zudem nun in einem Abwärtstrend. Das ist in Hinblick auf die kurzfristige Marktentwicklung positiv zu werten. Eine Bestätigung ...

