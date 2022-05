28. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia - Blender Bites Ltd. (das "Unternehmen", "Blender Bites" oder "Blender"), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM), ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von vorportionierten, tiefgefrorenen funktionellen, pflanzlichen Premium-Nahrungsmitteln in Bio-Qualität entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass die weltweit führende Club-Store-Kette (die "Club-Kette") für die Standorte der Region Ostkanada Großpackungen der preisgekrönte Superfood-Smoothie-Pucks des Unternehmens in den Geschmacksrichtungen Power Berry und Green Detox nachbestellt hat.

Die Nachbestellung umfasst 40.000 Stück des Produkts, die im Juni an die 42 Standorte der Club-Kette in Ostkanada, einschließlich in Ontario, Quebec und den kanadischen Seeprovinzen, geliefert werden. Die Nachbestellung durch die größte kanadische Region der Club-Kette zeugt von anhaltender Kundenzufriedenheit und -nachfrage.

Nordamerika macht derzeit den größten Marktanteil am globalen Markt für funktionelle Getränke aus; für die Branche wird ein Wachstum von 8,07 % im Jahr 2022[i] prognostiziert. Da die Nordamerikaner mehr und mehr ihre Essgewohnheiten ändern und zu praktischen und verzehrfertigen Produkten greifen, wird für den Tiefkühlkostmarkt des Kontinents von 2016 bis 2026 eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,14 % erwartet.[ii] Allein in Kanada wird für die Tiefkühlkostproduktion in diesem Jahr ein Wachstum von 2,5 % erwartet[iii].

Die aktuelle Nachbestellung und die jüngste Mitteilung des Unternehmens in Bezug auf die Kaufzusage durch die Western Canada Division der Club-Kette (siehe Pressemeldung vom 23. Mai 2022) spiegeln nach Einschätzung des Unternehmens die zunehmende Beliebtheit pflanzlicher funktioneller Nahrungsmittel im ganzen Land wider. Angesichts des erwarteten Aufwärtstrends bei der Nachfrage nach den Produkten von Blender Bites und der bestehenden Vertriebsvereinbarung des Unternehmens mit der Club-Kette ist Blender Bites gut aufgestellt, um von den lukrativen und wachstumsstarken Märkten für funktionelle und tiefgekühlte Getränke zu profitieren.

"Die Tatsache, dass wir eine weitere Bestellung von der Eastern Division erhalten haben, ist ein starker Indikator dafür, wie gut unser Produkt in diesen Provinzen aufgenommen wurde. Mit dem Beginn der Sommermonate und der Smoothie-Saison bin ich zuversichtlich, dass noch mehr Verbraucher unsere leckeren und nahrhaften innovativen Smoothie-Produkte entdecken und genießen werden. Wir freuen uns auf die nächsten Monate, da wir Anfang Juni landesweit in den Regalen stehen werden und ersten beachtlichen Umsatzzahlen verzeichnen werden können", meint Chelsie Hodge, CEO und Gründerin des Unternehmens.

Das Unternehmen möchte ferner bekannt geben, dass Chelsie Hodge, CEO und Gründerin von Blender Bites, eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Umsatzprognosen für 2022 ausrichten wird. Einzelheiten dazu finden Sie im Folgenden.

BLENDER BITES: Telefonkonferenz zur Erörterung der Umsatzprognose für 2022

Datum: 1. Juni 2022

Uhrzeit: 13:30 Uhr PST, 16:30 Uhr ET, 22:30 Uhr MEZ

Gebührenfreie Einwahlnummer (Nordamerika): 1-800-201-7439

Gebührenpflichtige Einwahlnummer: +1-778-819-8331

Konferenz-Code: 873838

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird rund 2 Stunden nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes "Easy Smoothie"-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind kontrolliert biologisch, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Blender Bites-Produkte werden international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 900 Geschäften erhältlich, darunter Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Blender Bites Limited

Chelsie Hodge, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über das IR-Team von Blender:

E-Mail - investors@blenderbites.com

Telefon - 1-888-997-2055

