Berlin - Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die Bundesländer aufgerufen, deutlich mehr Medizinstudienplätze einzurichten. Man brauche sehr schnell deutlich mehr Ärzte, um die Versorgung im ganzen Land sicherstellen zu können, sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Daraus folge der Appell an die Länder, zusätzliche Medizinstudienplätze einzurichten und dafür das nötige Geld zu geben. Die Länder hätten die Bildungshoheit und seien dafür verantwortlich. "Es muss schnell gehen, denn nach dem sechsjährigen Studium folgen noch sechs Jahre Weiterbildung, es braucht also zwölf Jahre Vorlauf", so Montgomery.

