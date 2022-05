News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX und Nasdaq am Sonntag: Charttechnik und Gaps dominieren das Bild, welches ich Dir hier aufbereitet habe. DAX nun für den Mai im Plus Bis vor einer Woche beobachteten wir im DAX das große Bild und das sich darin entfaltende Dreieck. Vor allem der Abwärtstrend stand mehrfach zur Diskussion und hatte einige Berührungspunkte. Diese nahmen in dieser Woche zunächst zu, sodass ein Ausbruch fast schon "in der Luft ...

