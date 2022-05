Saalbach (ots) -Im wahrsten Sinne des Wortes geht in Saalbach Hinterglemm die Sonne auf, denn im All Inclusive Hotel "Die Sonne" ist Urlaub mehr als nur Erholung. Das spezielle Sommerangebot macht ihren Aufenthalt zum Erlebnis. Mit dem All Inclusive Programm sind Komfort, Spaß, Wohlfühlen und gemeinsame Abenteuer, die das Portemonnaie schonen, garantiert.Und so sieht Ihr All Inclusive Urlaub in Saalbach Hinterglemm aus:Für das leibliche Wohl im 4 Sterne superior Hotel "Die Sonne" sorgt die traditionelle österreichische Küche mit internationalen Einflüssen - kreiert mit regionalen, biologischen Qualitäts-Produkten und Wildbret aus eigener Jagd. Auch spezielle Gerichte für Allergiker und Veganer werden angeboten. Alle Getränke sind kostenlos für Sie! (08.00 - 24.00 Uhr) wie etwa die kraftspendenden Säfte beim Frühstück sowie diverse Kaffeesorten, das frisch gezapfte Bier, der gemütliche Nachmittagstee oder der Aperolspritzer. Genauso wie der kreative Aperitif, dem die individuelle Weinbegleitung beim Abendmenü folgt. Danach gibt es den passenden Digestif. Und wie schön ist das Nightlife erst, wenn der Hauscocktail, der Wodka Lemon oder das Gläschen Prosecco keine Spuren auf der Rechnung hinterlassen. Selbst ein "Absacker", bekannt auch als "Fluchtachterl", ist inklusive.Der Wellnessbereich lässt auch keine Wünsche offen. Die Sonnenoase ist speziell für Familien. Hallenbad, gemütlicher Ruhebereich, Infrarot-Familien-Inseln sowie ein toller Familien Outdoor-Spaß-Whirlpool (für bis zu zwölf Personen) stehen zur Verfügung. Das Sonnenhaus für Gäste ab 15 Jahren wartet mit einzigartiger finnischer Hochsitzsauna mit Ausblick, Bio-Sanarium, Sole-Dampfbad, Infrarotkabine, Entspannungs- & Ruhe-Zone wie das Kaminzimmer, mit Wasserbetten und einen Fitnessraum mit Cardiogeräten von Technogym auf.All Inclusive natürlich auch für die Kids. Kinder ab 2 Jahre sind im SONNE Mini Club herzlich willkommen! Sieben Tage die Woche gibt es ein ganztägiges Animationsprogramm, teils auch abends. Gemeinsames Kochen, Basteln, Malen und Spielen sowie ein paar Abenteuerreisen zu nahegelegenen Attraktionen lassen keine Langeweile aufkommen. Für die Kids ab 12 Jahren geht es da schon actionreicher zu. Eigene Rückzugsbereiche im Teensclub und adrenalingeladene Abenteuer in Saalbach Hinterglemm (wie der Hochseilpark, die Expedition Kodok, zahlreiche Downhillstrecken und Stand up Paddeln mit dem hoteleigenen Sportguide) locken alle aus der Reserve.Und obendrauf ist noch die Saalbach JOKER CARD inklusive! Neben der kostenlosen Nutzung von bis zu 8 Bergbahnen sowie den Zugang zu den beliebtesten Attraktionen der Region, genießen JOKER CARD-Inhaber einen Preisvorteil von 30% auf Bike-Tickets der größten Bike-Region Österreichs u.v.m.SONNE Vorteilswochen vom 26.05. - 09.07.2022 und 20.08.-16.10.20227 Nächte buchen und nur 6 bezahlen - ab EUR 852,- p.P. inkl.- SUPER SONNE ALL INCLUSIVE Kulinarik mit Getränken von 08.00-24.00 Uhr- SUPER SONNE FAMILY mit Kinderanimation ab 2 Jahren an 7 Tagen pro Woche- JOKER CARD zur freien oder ermäßigten Nutzung der Bergbahnen sowie vieler weiterer Attraktionen- 1 Spa-Gutschein im Wert von EUR 15,-Pressekontakt:Hotel DIE SONNE 4*superiorDas All Inclusive HotelFamilie SchwablAltachweg 334A-5753 Saalbach, ÖsterreichTel. +43 6541 7202saalbach@hotel-sonne.atwww.hotel-sonne.atDIMA.CONCEPTUlmenstr. 30D-36381 Schlüchternsupport@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel DIE SONNE **** superior, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160220/5234137