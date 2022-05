Kommentar. Lagunenblaues Wasser, grüne Hänge wie in Neuseeland. Kennen Sie den Schrecksee im Ällgau, das Paradies auf Erden? Das Verblüffende: Keiner ist dort. Der See macht keine Werbung und man braucht drei Stunden, um ihn zu Fuß zu erreichen - einen schnellen Weg per Auto gibt es nicht.Auch an den Finanzmärkten gibt es keine Abkürzung, nur die Harten kommen in den Garten. Mein Börsenparadies und Sehnsuchtsort ist das Jahr 2003. Die Menschenmassen waren nach dem 2001er-Crash geflüchtet, niemand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...