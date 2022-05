WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt am Dienstag die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern im Weißen Haus. Das kündigte die US-Regierungszentrale am Samstagabend (Ortszeit) in Washington an. Es sei der erste Besuch eines Regierungschefs aus Neuseeland seit 2014. Themen des Treffens seien die bilateralen Beziehungen und das gemeinsame Bemühen um einen freien und offenen indopazifischen Raum. Es werde auch um die Bekämpfung der Klimakrise und um den Kampf gegen Terrorismus und Gewalt gehen. Ardern ist seit 2017 Premierministerin Neuseelands./jac/DP/he