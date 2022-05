Changsha, China (ots/PRNewswire) -SANY, der schnell wachsende chinesische Baumaschinenhersteller, ist bei seinem Internationalisierungstempo von der Pandemie nicht gebremst worden. Stattdessen profitierten die Marktabdeckung und der Marktanteil des Unternehmens außerhalb des chinesischen Marktes von einem Anstieg der Investitionen in Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Service und Personal.Die Daten zeigen, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, ein weltweiter Riese zu werden. 2021 erzielte das Unternehmen in Übersee einen Umsatz von 314,5 Millionen USD, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 54 % und eine Wachstumsrate von 30,1 % in den letzten drei Jahren.So zum Beispiel im Bereich Bergbau- und Logistikgeräte.Der Umsatz 2021 aus Bergbauausrüstung in Übersee betrug 133,6 Millionen USD (ein Anstieg von 101,1 % gegenüber dem Vorjahr), während der Umsatz mit Logistikgeräten 180 Millionen USD betrug (ein Anstieg von 31,2 % gegenüber dem Vorjahr). Europa, Südostasien und die USA waren mit Wachstumsraten von 95,7 %, 48,1 % bzw. 42,1 % die am schnellsten wachsenden Märkte.ProdukteDie kraftstoffbetriebenen Elektro-Großraumfahrzeuge der zweiten Generation von SANY mit mehr als 70 t und die Elektro-Bergbaufahrzeuge mit 100 - 300 t sind bereits auf dem Markt. Was die Logistikausrüstung betrifft, so wurde ein komplettes Produktspektrum für den europäischen und den amerikanischen Markt entwickelt, das eine vollständige Palette von elektrischen Greifstaplern, Staplern und automatisierten und ferngesteuerten Großraumkränen bietet.KanäleWährend sich die Bergbauausrüstung von SANY auf sechs Hauptregionen konzentriert, darunter Indien, Zentralasien und Afrika, konzentriert sich die Logistikausrüstung auf die Märkte in Europa, Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Weltweit haben sich robuste Händlersysteme etabliert, die stabile Verkaufsvolumina generieren.ServiceAufgrund der Tatsache, dass der Kundendienst der Schlüssel zu einem guten Kundenerlebnis ist, optimiert SANY kontinuierlich seine internationale Servicestrategie, um sich an das internationale Marktumfeld anzupassen. Die Lokalisierung und Online-Transformation für die Ersatzteildistribution und Servicebereitstellung sind weiterhin in Arbeit.2022: Großer AufwärtstrendIm ersten Quartal 2022 wurde ein noch stärkeres jährliches Wachstum von 161 % verzeichnet, was vor allem auf die stetigen Verbesserungen in den Bereichen Management, Digitalisierung, Elektrifizierung und Internationalisierung zurückzuführen ist. Fast alle Produktlinien wachsen jetzt mit einer beispiellosen Wachstumsrate bei den internationalen Verkäufen, wobei die Werte bei der Bergbaumaschinen bei 255 % und bei der Logistikausrüstung bei 98,8 % liegen. Vielversprechend sind auch die neuen Branchen, in denen das Unternehmen seit kurzem tätig ist. So konnte der Umsatz mit Roboterprodukten wie intelligenten Logistik-FTS, Hochvolt-Lithium-Gabelstaplern und dreidimensionalen intelligenten Lagern im Vergleich zum Vorjahr um 105 % gesteigert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826793/image_1.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpgPressekontakt:Di Wu,wud43@sanyglobal.comOriginal-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121623/5234210