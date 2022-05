BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Verhütungspille für den Mann:

"Verantwortung sollte endlich auch die Politik übernehmen. Die aktuelle Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt, die Forschung für die Verhütung für alle Geschlechter zu fördern. In den zuständigen Ministerien ist bisher nichts passiert. Aber vielleicht findet sich doch ein Pharmaunternehmen, das investiert. Damit es nicht noch einmal 61 Jahre dauert, bis es die Pille für den Mann gibt. So lange will keiner warten."/yyzz/DP/he