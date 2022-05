Berlin - Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, warnt angesichts der hohen Inflation vor neuen unerlaubten Preisabsprachen und Kartellen. Es bestehe "ein gewisses Risiko, dass Unternehmen versuchen, ihre gestiegenen Kosten über Absprachen weiterzugeben", sagte er der "Bild".



Es würde ihn daher nicht wundern, wenn man bald das eine oder andere Kartell aufdecke, was sich derzeit bilde. Mundt sagte weiter, dass er aktuell keine konkreten Hinweise habe. "Aber wir schauen überall genau hin", so der Kartellamtschef. "Da sollte sich niemand in Sicherheit wiegen."

