Mit seiner Drohpolitik gegen alle und jeden schädigt Putin das eigene Land. Er erreicht immer das Gegenteil von dem, was er will.Von Robert Jakob Das in der Ukraine beliebteste Akronym für den russischen Präsidenten ist Putler. Aber ihn Putler oder Puter (jeweils Namensverkürzungen aus Putin und Hitler) oder Giftzwerg zu nennen, bringt nicht weiter. Allerdings bringt auch das Handeln von Russlands Diktator das eigene Land nicht vorwärts, sondern in den Abgrund. P. steht für Verschwendung Da ist einmal die Verschwendung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...