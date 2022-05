DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Japan wird die ultralockere Geldpolitik trotz des jüngsten Preisanstiegs nach Einschätzung von Ministerpräsident Fumio Kishida und Zentralbankchef Haruhiko Kuroda wahrscheinlich fortsetzen. "Die Bank von Japan (BoJ) wird die Wirtschaft, die sich immer noch von der Pandemie erholen muss, durch eine geduldige Fortsetzung der starken geldpolitischen Lockerung unterstützen", sagte Kuroda vor einem Parlamentsausschuss. Die Regierung erwäge nicht, ihre Vereinbarung mit der BoJ zu ändern, in der die Zentralbank eine lockere Politik verspreche, um eine Inflationsrate von 2 Prozent zu erreichen, ergänzte Kishida.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.183,00 +0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.844,00 +1,3% Nikkei-225 27.396,58 +2,3% Hang-Seng-Index 21.095,21 +1,9% Kospi 2.668,80 +1,2% Shanghai-Composite 3.146,12 +0,5% S&P/ASX 200 7.273,60 +1,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Wie in den USA spielen die Anleger Erleichterung darüber, dass von der US-Notenbank zuletzt ein eher taubenhaftes Signal kam, was zukünftige Zinserhöhungsschritte betrifft, und es von der Inflationsseite in den USA einen Hoffnungsschimmer gab. Positive Impulse kommen dazu aus China. Die Stadtverwaltung Schanghais hat nach den langen Lockdowns Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beschlossen und die chinesische Notenbank öffnet den heimischen Anleihemarkt etwas weiter für ausländische Teilnehmer, so dass frischen Geld nach China fließen könnte. Außerdem wurden aus Schanghai und Peking über das Wochenende weniger Covid-19-Fälle gemeldet. In Seoul hilft auch, dass die südkoreanische Regierung einen etwas größer als erwartet ausgefallenen Nachtragshaushalt beschlossen hat, der vor allem kleineren Unternehmen zugute kommen soll. Unter den Einzelwerten gewinnen JGC Holdings in Tokio 3,2 Prozent, nachdem der Maschinenbauer einen Großauftrag vom Ölriesen Saudi Aramco erhalten hat.

US-NACHBÖRSE

Im Nachbörsenhandel ging es äußerst ruhig zu. Wegen des verlängerten Wochenendes mit dem "Memorial Day" am Montag gab es nach dem Handelsende an der Wall Street keine potenziell kursbewegenden Unternehmensmeldungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.212,96 +1,8% 575,77 -8,6% S&P-500 4.158,24 +2,5% 100,40 -12,8% Nasdaq-Comp. 12.131,13 +3,3% 390,48 -22,5% Nasdaq-100 12.681,42 +3,3% 404,63 -22,3% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,92 Mrd 1,01 Mrd Gewinner 2.840 2.798 Verlierer 475 497 Unverändert 67 93

Sehr fest - Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai entpuppt sich mehr und mehr als Frustlöser. Es hat die Hoffnung geweckt, dass der Zinserhöhungspfad weniger steinig werden könnte als bislang befürchtet. Untermauert wurde dies am Freitag davon, dass die am Preisindex für persönliche Konsumausgaben gemessene Inflation im April im Vergleich zum Vormonat eine leichte Abschwächung gezeigt hatte. Sie gilt als das von der Fed favorisierte Preismaß. Daneben stellte es in der Kernrate bereits die zweite Abschwächung in Folge dar. Börsianer sprachen von Erleichterung und Licht am Ende des Inflationstunnels. Dell verteuerten sich um 12,9 Prozent, nachdem der Computerbauer einen Gewinnanstieg und einen Rückgang der Kosten gemeldet hatte. Ulta Beauty gewannen 12,5 Prozent. Die Kosmetikkette hat nach unerwartet starken Geschäftszahlen die Prognose angehoben. Derweil wies Gap (+4,3%) zwar einen Verlust aus, der Kurs drehte im Verlauf dennoch kräftig ins Plus. Mit Costco Wholesale schnitt ein weiteres Unternehmen aus dem Handelsbereich besser ab als vorausgesagt. Der Kurs des Großhändlers legte um 1,2 Prozent zu. Er war am Vortag bereits stark gestiegen im Sog insgesamt sehr fester Einzelhandelsaktien.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,46 -1,6 2,48 173,4 5 Jahre 2,72 +0,7 2,71 145,6 7 Jahre 2,77 +1,5 2,75 132,9 10 Jahre 2,74 -0,6 2,75 123,3 30 Jahre 2,97 -0,7 2,98 106,9

Am Rentenmarkt tat sich wie schon am Vortag wenig. Überwiegend fielen die Marktzinsen mit dem leichten Entspannungssignal auf der Inflationsseite moderat.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0755 +0,2% 1,0733 1,0744 -5,4% EUR/JPY 136,59 +0,1% 136,44 136,64 +4,4% EUR/GBP 0,8509 +0,1% 0,8500 0,8512 +1,3% GBP/USD 1,2640 +0,1% 1,2628 1,2622 -6,6% USD/JPY 127,01 -0,1% 127,12 127,16 +10,3% USD/KRW 1.239,80 -1,0% 1.252,59 1.254,16 +4,3% USD/CNY 6,6483 -0,8% 6,6986 6,7323 +4,6% USD/CNH 6,6586 -1,0% 6,7266 6,7599 +4,8% USD/HKD 7,8485 -0,0% 7,8493 7,8495 +0,7% AUD/USD 0,7181 +0,3% 0,7159 0,7135 -1,1% NZD/USD 0,6551 +0,3% 0,6533 0,6507 -4,0% Bitcoin BTC/USD 30.322,99 +3,8% 29.214,35 29.164,77 -34,4%

Die leichte Entspannung auf der Inflationsseite bremste den Dollar im US-Handel etwas, der angesichts der guten Stimmung auch als sicherer Hafen nicht gesucht war. Der Dollarindex gab um knapp 0,2 Prozent nach.

Im asiatischen Handel am Montag zieht der Yuan deutlich an, unter anderem angetrieben davon, dass die chinesische Notenbank denn heimischen Anleihemart für Ausländer etwas weiter geöffnet hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 115,85 115,07 +0,7% 0,78 +59,2% Brent/ICE 119,83 119,43 +0,3% 0,40 +56,4%

Die Ölpreise legten nach den kräftigen Vortagsgewinnen noch etwas weiter zu um bis zu 1,7 Prozent. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf das verlängerte Wochenende und die Sommermonate allgemein, die vermehrte Autofahrten und eine steigende Benzinnachfrage mit sich bringen dürften.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.861,92 1.853,65 +0,4% +8,27 +1,8% Silber (Spot) 22,22 22,12 +0,5% +0,10 -4,7% Platin (Spot) 961,90 955,70 +0,6% +6,20 -0,9% Kupfer-Future 4,34 4,31 +0,7% +0,03 -2,3%

Der Goldpreis profitierte von gesunkenen Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KOLUMBIEN

Historische Zäsur bei der Präsidentenwahl in Kolumbien: Der Linkskandidat Gustavo Petro hat die erste Wahlrunde nach offiziellen Angaben mit 40 Prozent der Stimmen gewonnen. Der Ex-Guerillero und jetzige Senator tritt bei der Stichwahl am 19. Juni gegen den populistischen Millionär Rodolfo Hernández an, der überraschend zweiter wurde. Der Kandidat der traditionellen Rechten landete auf dem dritten Platz. Bei seinem Sieg Petros in der Stichwahl bekäme Kolumbien erstmals einen linksgerichteten Staatschef. Bislang hatte sich die Macht in dem Land stets in den Händen mehr oder minder konservativer Eliten konzentriert.

UKRAINE-BLOG

- Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Gerüchte über eine Erkrankung von Kreml-Chef Wladimir Putin dementiert. "Ich glaube nicht, dass vernünftige Menschen in dieser Person Anzeichen für irgendeine Art von Krankheit oder Gebrechen sehen können", sagte Lawrow auf eine entsprechende Frage des französischen Fernsehsenders TF1. Putins Gesundheit und sein Privatleben sind in Russland ein Tabuthema und werden fast nie in der Öffentlichkeit diskutiert.

- Vor dem EU-Sondergipfel am Montag haben die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten sich noch nicht auf einen Kompromissvorschlag zum geplanten Ölembargo einigen können. Nach Angaben eines EU-Vertreters von Sonntagabend wurde bei einer "schwierigen und komplexen Diskussion" keine Übereinkunft erzielt. Der von den Botschaftern diskutierte Kompromissvorschlag sieht vor, die Druschba-Pipeline von dem Embargo auszunehmen und nur Öllieferungen per Schiff mit Sanktionen zu belegen.

- Serbien hat einen Vertrag mit Moskau über russische Gaslieferungen um drei Jahre verlängert. Serbien ist fast vollständig von russischen Energielieferungen abhängig und importiert täglich etwa sechs Millionen Kubikmeter Gas aus Russland.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven US-Ölförderanlagen ist in der vergangenen Woche um 2 gesunken auf 574. In den neun Wochen zuvor war die Zahl dagegen jeweils gestiegen, so dass zum Ende der Vorwoche mit 576 aktiven Ölbohrlöchern ein Zweijahreshoch erreicht worden war.

TWITTER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 01:39 ET (05:39 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die US-Börsenaufsicht (SEC) hat bestätigt, dass sie den Zeitpunkt untersucht, zu dem Tesla-Chef Elon Musk dem Markt mitgeteilt hat, dass er 5 Prozent der Aktien von Twitter gekauft hat. Die SEC veröffentlichte ein Schreiben an Musk vom 4. April, in dem er gefragt wird, warum er die erforderliche Meldung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Überschreiten der 5-Prozent-Schwelle gemacht habe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.