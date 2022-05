Wochenausblick: Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA

Werbung



In dieser Woche erwarten uns wichtige Konjunkturdaten die einen Aufschluss über den weiteren Verlauf des Wirtschaftswachstums geben. Des Weiteren gewähren Unternehmen im Ausklang der Bilanzsaison Einblicke in ihre Quartalsergebnisse.



Montag

Die Woche startet mit der Pressekonferenz von Gerry Weber um 10 Uhr am Morgen, bevor die Otto-Gruppe mit der eigenen Bilanz-Pressekonferenz folgt. Konjunkturseitig werden eine Reihe von Daten in Bezug auf die Verbraucherpreisentwicklung in den Bundesländern NRW, Sachsen, Brandenburg bekanntgegeben bevor auch die bundesdeutsche Inflation für den Monat Mai veröffentlicht wird.





Dienstag

Am Dienstag vor Handelsstart gibt die Adler Real Estate Einblick in die Bücher zum abgelaufenen Quartal. Im Laufe des Tages halten die Unternehmen Nordex und SMA Solar ihre Hauptversammlungen ab, bevor am Abend die US-Firmen Salesforce und HP Inc. ihre Quartalsergebnisse vorstellen. Am Abend erreichen uns zum Abschluss Daten zum US-Verbrauchervertrauen.

Mittwoch

Unternehmensseitig halten am Mittwochvormittag die Firmen Dermapharm Holding, Eckert & Ziegler sowie Biontech ihre jeweiligen Hauptversammlungen ab. Am Abend öffnet zudem Hewlett Packard Enterprise die Bücher zum abgelaufenen Quartal. Des Weiteren werden die neusten Daten mehrerer Einkaufsmanagerindizes beispielsweise der Eurozone, Großbritannien und Deutschland veröffentlicht.

Donnerstag

Am Donnerstag finden die Hauptversammlungen von Deutsche Wohnen sowie von Salzgitter statt. Des Weiteren werden die US-Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe für die aktuelle Woche sowie die Inflation in der Eurozone für den Monat Mai veröffentlicht.

Freitag

Zum Wochenende finden unter anderem die Hauptversammlungen von Hypoport und Wacker Neusonun statt. Des Weiteren überprüft die Deutsche Börse AG die Zusammensetzung der DAX©-Indizes. Konjunkturseitig werden Daten in Bezug auf den deutschen Im- und Export des Monats April sowie der US-Arbeitsmarktbericht für den Mai bekannt gegeben.

