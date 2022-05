Siemens meldete den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Ägypten vergibt einen Großauftrag zum Ausbau des Schienennetzes. Rivian strauchelt erneut. Der Produktionschef hat hingeschmissen. Der Glencore-Skandal zieht weitere Kreise. Die US-Behörden haben ehemalige Führungskräfte im Visier.Der asiatische Handel entwickelt sich zum Wochenauftakt sehr positiv. China beendete den Lockdown in Schanghai, was zu allgemeiner Erleichterung führte. Alle Benchmarks in der Region können stark zulegen und werden dabei vom Hang Seng ...

