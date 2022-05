Noch wurde kein Durchbruch beim Öl-Embargo gegen Russland erzielt, hierzu müssten alle 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Die Verhandlungen sollen am Montagmorgen fortgesetzt werden, heißt es aus informierten Kreisen. Ein Kompromissvorschlag, wonach zunächst nur Öl-Importe per Schiff verboten werden sollen, dürfte auch Thema beim EU-Gipfel in Brüssel werden, der heute beginnt. Noch aber sträubt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...