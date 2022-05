Die heimische Baugesellschaft Porr hat erstmalig im 1. Quartal ein positives Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 0,6 Mio. Euro (Q1 2021: -9,4 Mio. Euro) erzielt. Die Umsatzerlöse erreichten 1.110,8 Mio. Euro - das sind 14,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Porr CEO Karl-Heinz Strauss: "Die Baubranche steht unter Strom: Einerseits freuen wir uns über volle Auftragsbücher und einen steigenden Bedarf an unseren Leistungen in allen Bereichen. Andererseits dämpfen Kostensteigerungen und Engpässe am Beschaffungsmarkt das Branchenwachstum. Unter diesen Umständen konnten wir dennoch vorhandene Chancen nützen, unseren Kurs halten und Gewinne erzielen". Beim Auftragsbestand konnte die Porr mit 8.033 Mio. Euro die 8 ...

