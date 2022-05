Evotec SE erwirbt für 23 Mio. Euro 100 Prozent der Anteile an dem italienischen Zelltechnologieunternehmen Rigenerand. Mit ihrem laut Evotec hochspezialisierten Team betreibt Rigenerand eine erstklassige zertifizierte Anlage, die eine moderne cGMP-Produktion mit Forschungslaboren, sowie Laboren zur Qualitätssicherung und zur Entwicklung integriert. Die Produktionsanlage, genannt "Cell Factory", besteht aus mehreren vollausgestatteten Reinräumen für die Herstellung komplexer zellbasierter Therapien. Insgesamt umfasst der Standort in Medolla in der Nähe von Modena 1.200 m2 Hightech-Produktionsfläche mit Potenzial für signifikante Erweiterungen. Mit der Akquisition erweitert Evotec ihre Zelltherapie-Plattform EVOcells um eine spezialisierte, ...

