DJ Novartis bekommt dritte FDA-Zulassung für Krebsmedikament Kymriah

Von Cecilia Butini

BARCELONA (Dow Jones)--Novartis hat für ihr Krebsmedikament Kymriah von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphoms bei Erwachsenen erhalten. Wie das Schweizer Pharmaunternehmen mitteilte, handelt es sich um die dritte Indikation, in der von der FDA jetzt eine Freigabe erteilt wurde. "In Übereinstimmung mit dem Accelerated Approval Program kann die dauerhafte Zulassung für diese Indikation von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in Bestätigungsstudien abhängig sein", erklärte Novartis.

In der Europäischen Union wurde Kymriah bereits für das rezidivierte oder refraktäre follikuläre Lymphom zugelassen.

May 30, 2022 02:17 ET (06:17 GMT)

