Die Wiener Familie Breiteneder prüft Börsenpläne für ihre Best in Parking-Gruppe. Das berichten mir mehrere Marktinsider. Die Gespräche sollen sich in einem sehr frühen Stadium befinden, heißt es. Garagenkönig und CEO Johann (Breiteneder) möchte "grundsätzlich keine Marktgerüchte kommentieren." Er verweist in einer Stellungnahme auf "ein starkes Wachstum in den vergangenen Jahren" sowie auf die Begebung ...

