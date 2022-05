Zu den frühesten Anwendern elektronischer Regaletiketten (ELS) in der ganzen Welt zählen europäische Einzelhändler. ESLs werden genutzt um Betriebskosten durch die Digitalisierung des Einzelhandels zu senken. Auf der in dieser Woche stattfindenden Fachmesse EuroCIS 2022 präsentiert der Entwickler digitaler Retail-Lösungen, Hanshow, seine neue IoT-Plattform All-Star (EuroCIS-Stand 9 D13), die den stationären Einzelhandel in Europa in ein neues Zeitalter der Effizienz und Wirtschaftlichkeit führt.

Seit dem Eintritt in den europäischen Markt im Jahr 2016 ist Hanshow mit inzwischen fast 100 Millionen installierten ESLs auf dem Kontinent ein wichtiger Impulsgeber für digitale Transformation. Wieder stellt Hanshow auf der EuroCIS 2022 eine ganze Reihe neuer Lösungen vor, angefangen bei KI-gestützter Regalüberwachung, über Einkaufswagen ohne aktiven Kassenvorgang bis hin zu Marketing im Laden, welche die intelligenten Läden der Zukunft zunehmend ausmachen.

Zu den neuen von Hanshow auf der EuroCIS vorstellten Technologien zählt in erster Linie die IoT-Plattform All-Star für den Einzelhandel, die speziell darauf ausgerichtet ist, Einzelhändlern dabei zu helfen, in der Digitalisierung voranzuschreiten. All-Star bietet IoT-Lösungen aus einer Hand, angefangen bei IoT-Gerätemanagement bis hin zu Modernisierungen digitaler Abläufe, die es seinen Kunden aus dem Einzelhandel ermöglichen, rasch Funktionen für das IoT-Gerätemanagement zu implementieren, flexibel Geschäftsanwendungen zu erstellen und kundenspezifische Geschäftsanbindungen zu integrieren. All dies hilft die Betriebseffizienz von intelligenten Läden weiter voranzubringen und das Kundenerlebnis im Laden zu verbessern. Die Bandbreite der Schlüsselfunktionen erstreckt sich über Preisgestaltung, Bestandsverwaltung, Kommissionierung, Geolokalisierung, dynamische Preisgestaltung, Verkaufsförderungsschilder, interaktives Marketing, digitales Bezahlen, Analyse der Kundenströme und einem automatischen Überwachungsrundgang.

Die Plattform All-Star funktioniert somit wie ein integriertes System für die Verwaltung der gesamten digitalen Geräte eines Ladens und die entsprechenden SaaS- und privaten Bereitstellungslösungen unterstützen die Integration einer einheitlichen Benutzerauthentifizierung und den Zugang zu Drittanbieteranwendungen mit einer auf HTTP basierenden offenen API. Dementsprechend dient eine der wichtigsten Produktinnovationen des Unternehmens der Lösung neuer Herausforderungen im Zusammenhang mit der Menge der IoT-Geräte, welche alle in verschiedenen Netzwerken betrieben werden und über unterschiedliche Übertragungssignale kommunizieren. Dies führt dazu, dass ein Laden unter Umständen mehrere Login-Systeme mit jeweils geschultem Betriebspersonal benötigt. All-Star ermöglicht sden Zugriff auf jede Plattform für das Einzelhandelslösungsmanagement, um eine ganzheitliche Integration aller Kerngeschäftsprozesse zu ermöglichen und die Wartung der Geräte erheblich zu vereinfachen.

Hanshow hat parallel zum System All-Star überdies das branchenweit erste Kommunikationsprotokoll entwickelt, das mit allen IoT-Geräten von Hanshow in einer einzigen Übertragungsfrequenz kommuniziert, sodass mit Blick auf die bislang benötigte Bandbreite an Signalfrequenzen eine erhebliche Entlastung entsteht.

"Hanshow hat All-Star und die übrigen Lösungen speziell mit Blick auf weltweite Retailer entwickelt, um eine ganzheitliche Digitalisierung zu gestalten. Diese neuen Lösungen, Software und Übertragungstechnologien helfen im Ganzen den Einzelhändlern in Europa ein spannendes neues Zeitalter der Digitalisierung zu schaffen", sagt Shiguo Hou, CEO von Hanshow. "Dies erschließt hervorragende neue Möglichkeiten. Wir erleben gerade erst den Beginn dessen, was möglich ist."

Hanshow ist ein in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen weltweit führendes Unternehmen. Hanshow bietet seinen Kunden aus aller Welt eine Reihe von erstklassigen kundenspezifischen IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen an, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern und Einzelhändler bei der Straffung von Abläufen, Optimierung von Preisstrategien und der Bereitstellung eines persönlicheres Erlebnis für die Verbraucher helfen. Bislang betreut Hanshow über 30.000 Läden in mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hanshow.com

Joy Wang, tianjiao.wang@hanshow.com