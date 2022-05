Infineon will in Zukunft schneller in den Genuss größerer Fertigungskapazitäten kommen. Vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums sei es nötig, das Investitionstempo zu erhöhen, so der Chipriese. Aber auch für die Aktie könnte es nach dem Kaufsignal schnell gehen. Die kurzfristige Seitwärts-Range wurde am vergangenen Freitag nach oben verlaussen."Künftig werden wir alle zwei, drei Jahre über eine große Investition entscheiden", so der neue Produktionsvorstand Rutger Wijburg gegenüber dem "Handelsblatt". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...