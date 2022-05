EuroStoxx50 mit 50% Sicherheitspuffer und unlimitiertem Potenzial

Gerade in turbulenten Börsephasen erscheint eine Investition in Produkte, die auch bei deutlichen Kursrückgängen der Märkte positive Rendite ermöglichen, als vernünftig. Das neue Europa Bonus&Wachstum-Zertifikat der RCB wird bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang des EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145), der die 50 wichtigsten Aktien der Eurozone enthält, positive Rendite abwerfen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein klassisches Bonus-Zertifikat mit unlimitiertem Gewinnpotenzial, das in den nächsten fünf Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Indexrückgang eine Mindestbruttorendite von 18 Prozent abwerfen wird.

50% Sicherheitspuffer, unlimitiertes Gewinnpotenzial

Der Schlussstand des EuroStoxx50-Index vom 21.6.22 wird als Startwert für das RCB-Europa Bonus&Wachstum-Zertifikat fixiert. Bei 118 Prozent des Startwertes wird sich der Bonuslevel des Zertifikates befinden.

Bei 50 Prozent des Startwertes wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (22.6.22 bis 17.6.27) aktivierte Barriere angesiedelt sein. Würde der aktuelle Indexstand von 3.800 Punkten als Startwert für das Zertifikat fixiert, so läge die Barriere bei 1.900 Punkten in der Nähe der langjährigen Tiefststände aus dem Jahr 2009.

Sofern der Index bis zum finalen Bewertungstag des Zertifikates (17.6.27) niemals die Hälfte seines Startwertes verliert, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende zumindest mit dem mit dem Bonuslevel in Höhe von 118 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Kann sich der Index in diesem Zeitraum um mehr als 18 Prozent steigern, dann wird dieser Kursanstieg vollständig an die Anleger weitergegeben.

Wenn der Index im Verlauf der nächsten fünf Jahre die Barriere bei 50 Prozent des Startwertes berührt oder unterschreitet, wird das Zertifikat mit der finalen prozentuellen Indexveränderung im Verhältnis zum Startwert getilgt.

Das RCB-Europa Bonus&Wachstum-Zertifikat ISIN: AT0000A2Y693, fällig am 22.6.27, kann noch bis 20.6.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wegen des hohen Sicherheitspuffers von 50 Prozent eignet sich dieses Zertifikat für Anleger mit hohem Sicherheitsbedürfnis, die auch bei einem deutlichen Kursrückgang positive Renditen erwirtschaften wollen. Im günstigen Fall eines Indexanstieges von mindestens 18 Prozent profitieren Anleger vollständig an den Wertsteigerungen des Index.

Quelle: zertifikatereport.de